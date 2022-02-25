ЗСУ втратили контроль над переправою до Херсона: мешканців закликають залишатися спокійними
Людей, які перебувають на територіях, що захопив ворог, закликають не панікувати.
У ході запеклих боїв на підступах до Херсона, незважаючи на зусилля ЗСУ, втрачено контроль над переправою до міста. Про це йдеться у пресслужбі Херсонської ОДА.
"Ворог значними силами і з великими втратами подолав оборону міста", — йдеться в повідомленні.
Громадян у регіоні закликають зберігати спокій та не піддаватися паніці.
"Керівництво області додає максимум умов для підтримання правопорядку та збереження людських життів", — пишуть у пресслужбі.
Ситуація залишається напруженою, але обіцяють її врегулювати. Населення обіцяють інформувати про новини в офіційних джерелах.
Нагадаємо, у Міноборони озвучили втрати ворога станом на 15.00 25 лютого. ЗСУ знищили 2 800 осіб особового складу окупантів.
Ще Фокус писав про останні події в Києві 25 лютого, про бої ЗСУ з окупантом та про те, як реагують люди.