Утечка документов Минздрава РФ показывает, как Россия готовится к жертвам

Как оказалось, власти РФ не ожидали такого сопротивления и теперь готовятся к многочисленным жертвам, призывая гражданских медиков со всей страны.

Утечка документов показывает, что Кремль готовится к многочисленным жертвам, вызванным вторжением России в Украину, и просит определить готовых к командировкам врачей и медиков со всей страны, пишет ITV News.

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В документах, подписанных заместителем министра здравоохранения Андреем Плутницким, медиков призывают оперативно включаться в работу по спасению жизни и сохранению здоровья людей на территории РФ.

"Это указывает на то, что Россия готовится к массовой ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и вынуждена направить врачей и медиков из медицинских организаций по всей стране", — отметила редактор новостей ITV Эмма Берроуз.

Минздрав обязал медицинские учреждения России не позднее 18:00 25 февраля направить заместителю министра здравоохранения список медицинских специалистов и медицинских работников со средним профессиональным образованием с указанием их Ф.И.О., места работы, должности и контактных данных.

В документе уточняется, что эти медики будут в случае необходимости отправлены спасть жизни людей и им будет предложено возмещение расходов на проезд и проживание. Оплата труда предполагается за счет средств Федерального центра медицинских катастроф.

В списке необходимых медиков включены травматологи, сердечно-сосудистые хирурги, детские хирурги, нейрохирурги, терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи, рентгенологи, психиатры, офтальмологи, медсестры и инфекционисты.

"Этот документ показывает, что русские не ожидали столкнуться с таким уровнем сопротивления и потерь. Они хотели провести молниеносную операцию и должны были уже ее закончить, но до достижения своих целей им еще далеко", — подчеркнул представитель вооруженных сил Украины.

Этот просочившийся документ также показывает, что Путин намерен идти до конца, несмотря на огромные потери.

Напомним, что 26 февраля более 80 пленных украинских пограничников с острова Змеиный привезли в Севастополь. Они сложили оружие и сдались. С них берут подписку об отказе от участия в боях, и в скором времени отправят домой.

А вот небольшой городок Станица Луганская остался без газоснабжения из-за повреждений российскими оккупантами газовых сетей.