Витік документів МОЗ РФ показує, як Росія готується до жертв

Як виявилося, влада РФ не чекала такого опору і тепер готується до численних жертв, закликаючи цивільних медиків з усієї країни.

Витік документів показує, що Кремль готується до численних жертв, викликаних вторгненням Росії в Україну, і просить визначити готових до відряджень лікарів та медиків з усієї країни, пише ITV News.

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У документах, підписаних заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Плутницьким, медиків закликають оперативно включатись у роботу з порятунку життя та збереження здоров'я людей на території РФ.

"Це вказує на те, що Росія готується до масової ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та змушена направити лікарів та медиків із медичних організацій по всій країні", — зазначила редакторка новин ITV Емма Берроуз.

МОЗ зобов'язало медичні установи Росії не пізніше 18:00 25 лютого направити заступнику міністра охорони здоров'я список медичних фахівців та медичних працівників із середньою професійною освітою із зазначенням їх П.І.Б., місця роботи, посади та контактних даних.

У документі уточнюється, що ці медики будуть у разі потреби відправлені врятувати життя людей та їм буде запропоновано відшкодування витрат на проїзд та проживання. Оплата праці передбачається рахунок коштів Федерального центру медичних катастроф.

До списку необхідних медиків включені травматологи, серцево-судинні хірурги, дитячі хірурги, нейрохірурги, терапевти, педіатри, акушери-гінекологи, анестезіологи, рентгенологи, психіатри, офтальмологи, медсестри та інфекціоністи.

"Цей документ показує, що росіяни не очікували зіткнутися з таким рівнем опору та втрат. Вони далекі від досягнення своїх цілей швидкого та раптового нападу. Вони хотіли провести блискавичну операцію і мали вже її закінчити, але до досягнення своїх цілей їм ще далеко", — наголосив представник збройних сил України.

Цей документ також показує, що Путін має намір йти до кінця, незважаючи на величезні втрати.

Нагадаємо, що 26 лютого понад 80 полонених українських прикордонників з острова Зміїний привезли до Севастополя. Вони склали зброю та здалися. З них беруть підписку про відмову від участі у боях, і незабаром відправлять додому.

А ось невелике містечко Станиця Луганська залишилося без газопостачання через пошкодження російськими окупантами газових мереж.