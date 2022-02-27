РФ может задействовать против ВСУ тяжелую артиллерию, - Conflict Intelligence Team
Сейчас российские войска пытаются захватить украинские города "малой кровью", но в случае применения тяжелой артиллерии количество жертв среди мирных жителей может значительно вырасти.
Россия вскоре может изменить тактику наступления в Украине на более "классическую" — при поддержке тяжелой артиллерии без учета потерь среди мирных жителей. Об этом сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team, которая анализирует проведение военной операции россиянами.
Аналитики Conflict Intelligence Team отмечают, что сейчас российские войска пытаются захватить украинские города "малой кровью" без применения тяжелой бронетехники, с использованием спецназа.
Отмечается, что сегодня утром, 27 февраля, в Харьков вошла группа российских военных на технике, характерной для спецназа (бронеавтомобилями "Тигр" и "Тайфун-К"). Вскоре появились видео сгоревшей и брошенной техники россиян, а также военнопленных в обмундировании спецназовцев.
Также утром в Ирпене неподалеку от Киева были замечены колонны российской техники. На видео с телами российских военных можно увидеть камуфляж "Светлый мох", характерный для Росгвардии.
"Конкретные цели этих атак нам неизвестны, но можно предположить, что российские силы по-прежнему пытаются захватить украинские города "малой кровью" без применения тяжелой бронетехники. Однако движение российских войск (в составе которых, например, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А) в Беларуси и Белгородской области по направлению к украинской границе заставляет предположить, что в скором времени тактика "военной операции" может измениться в сторону более "классической" тактики наступления при поддержке тяжелой артиллерии без учета потерь среди мирных жителей", — отмечают эксперты.
Отметим, что Харьков после продолжительных ожесточенных боев полностью перешел под контроль Вооруженных Сил Украины. Что касается ситуации в области, то наступление российских оккупантов продолжается с Липецкого, Волчанского и Белгородского направления, где замечены колонны техники российской армии.
Наступление на Северодонецк Луганской области также провалилось. В результате боевых действий украинские военные разгромили колонну техники противника.