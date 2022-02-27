РФ может задействовать против ВСУ тяжелую артиллерию, - Conflict Intelligence Team

Сейчас российские войска пытаются захватить украинские города "малой кровью", но в случае применения тяжелой артиллерии количество жертв среди мирных жителей может значительно вырасти.

Россия вскоре может изменить тактику наступления в Украине на более "классическую" — при поддержке тяжелой артиллерии без учета потерь среди мирных жителей. Об этом сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team, которая анализирует проведение военной операции россиянами.

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Аналитики Conflict Intelligence Team отмечают, что сейчас российские войска пытаются захватить украинские города "малой кровью" без применения тяжелой бронетехники, с использованием спецназа.

Отмечается, что сегодня утром, 27 февраля, в Харьков вошла группа российских военных на технике, характерной для спецназа (бронеавтомобилями "Тигр" и "Тайфун-К"). Вскоре появились видео сгоревшей и брошенной техники россиян, а также военнопленных в обмундировании спецназовцев.

Также утром в Ирпене неподалеку от Киева были замечены колонны российской техники. На видео с телами российских военных можно увидеть камуфляж "Светлый мох", характерный для Росгвардии.

"Конкретные цели этих атак нам неизвестны, но можно предположить, что российские силы по-прежнему пытаются захватить украинские города "малой кровью" без применения тяжелой бронетехники. Однако движение российских войск (в составе которых, например, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А) в Беларуси и Белгородской области по направлению к украинской границе заставляет предположить, что в скором времени тактика "военной операции" может измениться в сторону более "классической" тактики наступления при поддержке тяжелой артиллерии без учета потерь среди мирных жителей", — отмечают эксперты.

Отметим, что Харьков после продолжительных ожесточенных боев полностью перешел под контроль Вооруженных Сил Украины. Что касается ситуации в области, то наступление российских оккупантов продолжается с Липецкого, Волчанского и Белгородского направления, где замечены колонны техники российской армии.

Наступление на Северодонецк Луганской области также провалилось. В результате боевых действий украинские военные разгромили колонну техники противника.