РФ може задіяти проти ЗСУ важку артилерію, — Conflict Intelligence Team

Наразі російські війська намагаються захопити українські міста "малою кров'ю", але у разі застосування важкої артилерії кількість жертв серед мирних жителів може значно зрости.

Росія незабаром може змінити тактику наступу в Україні на "класичнішу" — за підтримки важкої артилерії без урахування втрат серед мирних жителів. Про це повідомляє дослідницька група Conflict Intelligence Team, яка аналізує проведення воєнної операції росіянами.

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Аналітики Conflict Intelligence Team зазначають, що зараз російські війська намагаються захопити українські міста "малою кров'ю" без застосування тяжкої бронетехніки з використанням спецназу.

Зазначається, що сьогодні вранці, 27 лютого, до Харкова увійшла група російських військових на техніці, характерній для спецназу (бронеавтомобілями "Тигр" та "Тайфун-К"). Незабаром з'явилися відео згорілої та покинутої техніки росіян, а також військовополонених в обмундируванні спецназівців.

Також вранці в Ірпені неподалік Києва були помічені колони російської техніки. На відео з тілами російських військових можна побачити камуфляж "Світлий мох", характерний для Росгвардії.

"Конкретні цілі цих атак нам невідомі, але можна припустити, що російські сили, як і раніше, намагаються захопити українські міста "малою кров'ю" без застосування важкої бронетехніки. Проте рух російських військ (у складі яких, наприклад, важкі вогнеметні системи ТОС-1А) у Білорусі та Білгородській області у напрямку до українського кордону змушує припустити, що незабаром тактика "військової операції" може змінитись у бік більш "класичної" тактики наступу за підтримки важкої артилерії без урахування втрат серед мирних жителів", — зазначають експерти.

Зазначимо, що Харків після тривалих запеклих боїв повністю перейшов під контроль Збройних Сил України. Щодо ситуації в області, то наступ російських окупантів триває з Липецького, Вовчанського та Білгородського напрямів, де помічені колони техніки російської армії.

Наступ на Сєверодонецьк Луганської області також провалився. Внаслідок бойових дій українські військові розгромили колону техніки супротивника.