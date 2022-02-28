Талибан назвал Зеленского "украинским талибом"

Представитель радикального движения отметил, что президент Украины не покинул страну, как это сделал бывший президент Афганистана Ашраф Гани.

Заместитель пресс-секретаря Талибана Мохаммед Джалал назвал президента Украины Владимира Зеленского "украинским талибом" на фоне полномасштабного вторжения российских войск. Об этом со ссылкой на Twitter представителя руководства Афганистана сообщает местное издание Raha Press.

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Джалал, по данным журналистов, написал, что Зеленского никогда нельзя было бы сравнить с беглым президентом Афганистана Ашрафом Гани, потому что он "поддерживал иностранную агрессию и был марионеткой для зарубежных хозяев".

"Зеленский как украинский талиб, который противостоит иностранной агрессии", — добавил Джалал.

Издание в контексте твита заместителя пресс-секретаря Талибана отмечает, что Зеленский, по данным СМИ, отверг предложение американских властей помочь ему с эвакуацией из Киева в связи с попытками российских войск попасть в украинскую столицу.

Тем временем минувшей ночью российские войска снова попытались прорвать оборону Киева, однако украинские силы разбили технику противника.

Ранее президент Владимир Зеленский в разговоре с главой британского правительства Борисом Джонсоном сообщил, что следующие сутки будут решающими для украинского государства на фоне российской агрессии.