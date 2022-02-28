Талібан назвав Зеленського "українським талібом"

Представник радикального руху зазначив, що президент України не залишив країну, як це зробив колишній президент Афганістану Ашраф Гані.

Заступник прессекретаря Талібану Мохаммед Джалал назвав президента України Володимира Зеленського "українським талібом" на тлі повномасштабного вторгнення російських військ. Про це із посиланням на Twitter представника керівництва Афганістану повідомляє місцеве видання Raha Press.

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Джалал, за даними журналістів, написав, що Зеленського ніколи не можна було б порівняти з президентом Афганістану Ашрафом Гані, тому що він "підтримував іноземну агресію і був маріонеткою для закордонних господарів".

"Зеленський як український таліб, який протистоїть іноземній агресії", — додав Джалал.

Видання в контексті твіту заступника прессекретаря Талібану зазначає, що Зеленський, за даними ЗМІ, відкинув пропозицію американської влади допомогти йому з евакуацією з Києва у зв'язку зі спробами російських військ потрапити до української столиці.

Тим часом, минулої ночі російські війська знову спробували прорвати оборону Києва, проте українські сили розбили техніку противника.

Раніше президент Володимир Зеленський у розмові з главою британського уряду Борисом Джонсоном повідомив, що наступна доба буде вирішальною для української держави на тлі російської агресії.