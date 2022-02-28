Российские военные пользуются гражданскими рациями, которые легко прослушивать, — CIT

Армия РФ во время боевых действий в Украине почти не использует средства радиоэлектронной борьбы.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) пришла к выводу, что российские военнослужащие во время войны в Украине пользуются гражданскими рациями, которые не защищены от внешней прослушки. Также, по их данным, РФ практически не пользуется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом говорится в публикации на странице проекта в Medium.

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В частности, расследователи в подтверждение своих слов привело в пример публикацию Twitter-аккаунтом издания "Милитарный" фотографии, на которой можно увидеть гражданскую рацию китайского производства Baofeng, предположительно, найденной у одного из пленных россиян или на брошенной технике РФ.

[ + – ] Рация

Также проект со ссылкой на источник в одном из соединений, участвующий в полномасштабном вторжении в Украину, сообщил, что российские войска в основном пользуются гражданскими рациями и обычными сотовыми телефонами. Рации гражданского образца были обнаружены и на месте разгрома колонны российских Военно-воздушных сил в Ирпене Киевской области.

"Использование гражданских раций (или по крайней мере незашифрованной связи) подтверждается и тем, что переговоры российских военных легко слушать с помощью общедоступных сервисов", — заявили расследователи, добавив, что прослушкой могли заниматься как западная, так и украинская разведки.

И несмотря на то, что российские средства радиоэлектронной борьбы высоко оцениваются западными военными аналитиками, и их накопление было замечено во время наращивания концентрации войск РФ у украинских границ, использования РЭБ на территории Украины практически не наблюдается, отмечают в CIT.

"Другим объяснением может служить армейская коррупция и безалаберность, из-за которых российские средства РЭБ могут быть просто неработоспособны", — добавили авторы публикации.

Напомним, украинская делегация сегодня проведет переговоры с представителями РФ по поводу прекращения огня и вывода российских войск с территории Украины. Встреча проходит на украинско-белорусской границе.

Тем временем, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, войска РФ снизили темпы наступления, но все еще продолжают пытаться захватить отдельные направления украинской территории.