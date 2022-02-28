Російські військові користуються цивільними раціями, які легко прослуховувати — CIT

Армія РФ під час бойових дій в Україні майже не використовує засобів радіоелектронної боротьби.

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) дійшла висновку, що російські військовослужбовці під час війни в Україні користуються цивільними раціями, які не захищені від зовнішнього прослуховування. Також, за їхніми даними, РФ мало користується засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це йдеться у публікації на сторінці проєкту в Medium.

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Зокрема, розслідувачі на підтвердження своїх слів навели в приклад публікацію Twitter-акаунтом видання "Мілітарний" фото, на якій можна побачити громадянську рацію китайського виробництва Baofeng, ймовірно, знайдену в одного з полонених росіян або на покинутій техніці РФ.

[ + – ] Рація

Також проєкт із посиланням на джерело в одному зі з'єднань, який бере участь у повномасштабному вторгненні в Україну, повідомив, що російські війська переважно користуються цивільними раціями та звичайними стільниковими телефонами. Рації цивільного зразка знайшли і на місці розгрому колони російських Військово-повітряних сил в Ірпені Київської області.

"Використання цивільних рацій (або принаймні незашифрованого зв'язку) підтверджується і тим, що переговори російських військових легко слухати за допомогою загальнодоступних сервісів", — заявили розслідувачі, додавши, що прослуховуванням могли займатися як західна, так й українська розвідка.

І незважаючи на те, що російські засоби радіоелектронної боротьби високо оцінюються західними військовими аналітиками, і їхнє накопичення було помічене під час нарощування концентрації військ РФ біля українських кордонів, використання РЕБ на території України практично не спостерігається, зазначають у CIT.

"Іншим поясненням може бути армійська корупція та безладність, через які російські засоби РЕБ можуть бути просто непрацездатними", — додали автори публікації.

Нагадаємо, українська делегація сьогодні проведе переговори з представниками РФ щодо припинення вогню і виведення російських військ із території України. Зустріч відбувається на українсько-білоруському кордоні.

Тим часом, за даними Генерального штабу Збройних сил України, війська РФ знизили темпи наступу, але все ще намагаються захопити окремі напрями української території.