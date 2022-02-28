"Здесь оккупантов ждет ад": глава Одесской обладминистрации обратился к одесситам (видео)

Гриневецкий утверждает, что ситуация в городе под контролем. Одесса готова давать отпор и защищаться как с неба, так и с моря, а городские власти работают без остановки вместе со всеми силовыми ведомствами для подавления врага.

Глава военной областной администрации Сергей Гриневецкий обратился к жителям Одессы на фоне обвинений городской власти в договоренностях с российскими оккупантами о "здачи" города. Гриневецкий назвал такие слухи информационной войной и добавил, что российскую армию ждет ад, если она попробует войти в Одессу и область. Соответствующее обращение было опубликовано на Youtube.

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По его словам, город противостоит вторжению уже пятый день, а городские власти работают круглосуточно вместе с другими силовыми ведомствами и полностью контролируют ситуацию в городе и области. Он добавил, что Одесские власти обладают всей информацией о возможностях и ресурсах врага. Они готовы давать отпор и защищать область как с неба, так и с моря.

"Мы работаем 24 часа в сутки вместе с вооруженными силами, пограничниками, Службой безопасности, Национальной полицией и силами территориальной обороны. На сегодняшний день все органы военной администрации работают, как единый организм. Они полностью контролируют ситуацию в Одессе и области", — сказал Гриневецкий.

Глава администрации утверждает, что из-за того, что российские оккупанты не имеют успех по захвату городов на юге Украины, в ход пошла информационная война. По его словам, Одесских властей дискредитируют в последние дни сообщениями о том, что те договариваются с оккупантом и убежали. Однако эта информация не отвечает действительности.

"В бой пошли фейки и провокации о том, что мы убежали, о том, что Одесса договаривается. Цель понятная — отвернуть нас от реальной обороны и заставить искать измену изнутри. Хочу заверить всех: здесь с оккупантом никто и ни о чем не будет договариваться, тут врага ждет такая же дорога, что и в Киеве, Николаеве и Херсоне — ад".

Напомним, 28 февраля Генеральный штаб ВСУ заявил, что войска России остановлены на всех направлениях. В ведомстве утверждают, что за сутки оккупант нанес 6 ракетных и 4 авиаудара по территории Украины со стороны Беларуси. Также противник потерпел поражения на всех направлениях на территории Украины.

Ранее, 27 февраля мэр Киева Виталий Кличко опроверг информацию о блокаде города и невозможность эвакуации жителей. Он добавил, что в этом виноваты российские интернет-издания. По словам Кличко, враг продолжает попытки наступления и обстреливает мирные дома и продолжает уничтожать инфраструктуру города.