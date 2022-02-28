"Тут окупантів чекає пекло": голова Одеської обладміністрації звернувся до одеситів (відео)

Гриневецький стверджує, що ситуація в місті під контролем. Одеса готова давати відсіч і захищатися як із неба, так і з моря, а міська влада працює без зупинки разом із усіма силовими відомствами для придушення ворога.

Голова військової обласної адміністрації Сергій Гриневецький звернувся до мешканців Одеси на тлі звинувачень міської влади в домовленостях із російськими окупантами про "здачу" міста. Гриневецький назвав такі чутки інформаційною війною й додав, що на російську армію чекає пекло, якщо вона спробує увійти в Одесу й область. Відповідне звернення було опубліковано на YouTube.

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За його словами, місто протистоїть вторгненню вже п'ятий день, а міська влада працює цілодобово разом із іншими силовими відомствами та повністю контролює ситуацію в місті й області. Він додав, що одеська влада володіє всією інформацією про можливості та ресурси ворога. Вони готові давати відсіч і захищати область як із неба, і з моря.

"Ми працюємо 24 години на добу разом зі збройними силами, прикордонниками, Службою безпеки, Національною поліцією та силами територіальної оборони. На сьогодні всі органи військової адміністрації працюють, як єдиний організм. Вони повністю контролюють ситуацію в Одесі й області", — сказав Гриневецький.

Глава адміністрації стверджує, що через те, що російські окупанти не мають успіху із захопленням міст на півдні України, у хід пішла інформаційна війна. За його словами, одеську владу дискредитують в останні дні повідомленнями про те, що та домовляється з окупантом і втекла. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

"У бій пішли фейки та провокації про те, що ми втекли, про те, що Одеса домовляється. Мета зрозуміла — відвернути нас від реальної оборони та змусити шукати зраду зсередини. Хочу запевнити всіх: тут із окупантом ніхто й ні про що не домовлятиметься, тут ворога чекає така ж дорога, що і в Києві, Миколаєві та Херсоні — пекло".

Нагадаємо, 28 лютого Генеральний штаб ЗСУ заявив, що війська Росії зупинені на всіх напрямках. У відомстві стверджують, що за добу окупант завдав 6 ракетних і 4 авіаудари по території України з боку Білорусі. Також противник зазнав поразки на всіх напрямках на території України.

Раніше, 27 лютого мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про блокаду міста та неможливість евакуації мешканців. Він додав, що в цьому винні російські інтернет-видання. За словами Кличка, ворог продовжує спроби наступу й обстрілює мирні будинки та продовжує знищувати інфраструктуру міста.