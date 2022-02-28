Украина просит исключить Россию и Беларусь из Всемирной таможенной организации

По информации наших чиновников, семь таможен Украины не работают из-за того, что находятся в зоне боевых действий.

Исполняющий обязанности Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) Вячеслав Демченко обратился к каждой из стран-членов Всемирной таможенной организации с просьбой исключить из ее состава Российскую Федерацию и Республику Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба ГТСУ.

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Как сообщает пресс-служба ГТСУ, ранее с просьбой аннулировать членство стран-агрессоров в составе ВМО Гостаможслужба обратилась к Генеральному секретарю Всемирной таможенной организации Кунио Микурии. Для принятия окончательного решения необходимо заручиться поддержкой других членов Всемирной таможенной организации.

По информации Государственной таможенной службы, на сегодняшний день в Украине временно приостановлена работа семи таможен: Донецкой, Луганской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Николаевской.

Ранее Фокус сообщал, что Европейский союз заморозил активы Центробанка РФ. Об этом сообщил глава Европарламента Жозеп Боррель.

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