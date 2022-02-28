Україна просить усунути Росію та Білорусь із Світової митної організації

За інформацією наших чиновників, сім митниць України не працюють через те, що перебувають у зоні бойових дій.

Виконувач обов'язків Державної митної служби України (ДМСУ) В'ячеслав Демченко звернувся до кожної з країн-членів Світової митної організації з проханням усунути з її складу Російську Федерацію та Республіку Білорусь. Про це повідомляє пресслужба ДМСУ.

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Як повідомляє пресслужба ДМСУ, раніше з проханням анулювати членство країн-агресорів у складі ВМО Держмитслужба звернулася до Генерального секретаря Світової митної організації Куніо Мікурії. Щоб прийняти остаточне рішення, необхідно заручитись підтримкою інших членів Світової митної організації.

За інформацією Державної митної служби, сьогодні в Україні тимчасово призупинено роботу семи митниць: Донецької, Луганської, Херсонської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Миколаївської.

Раніше Фокус повідомляв, що Європейський союз заморозив активи Центробанку РФ. Про це повідомив голова Європарламенту Жозеп Боррель.

Також знайшли ефективний спосіб зупинити російський автопром повністю.