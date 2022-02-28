RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Україна просить усунути Росію та Білорусь із Світової митної організації

631
ДМСУ, Всесвітня, митниця, Росія, виключення
Демченко

За інформацією наших чиновників, сім митниць України не працюють через те, що перебувають у зоні бойових дій.

Виконувач обов'язків Державної митної служби України (ДМСУ) В'ячеслав Демченко звернувся до кожної з країн-членів Світової митної організації з проханням усунути з її складу Російську Федерацію та Республіку Білорусь. Про це повідомляє пресслужба ДМСУ.

Як повідомляє пресслужба ДМСУ, раніше з проханням анулювати членство країн-агресорів у складі ВМО Держмитслужба звернулася до Генерального секретаря Світової митної організації Куніо Мікурії. Щоб прийняти остаточне рішення, необхідно заручитись підтримкою інших членів Світової митної організації.

За інформацією Державної митної служби, сьогодні в Україні тимчасово призупинено роботу семи митниць: Донецької, Луганської, Херсонської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Миколаївської.

Раніше Фокус повідомляв, що Європейський союз заморозив активи Центробанку РФ. Про це повідомив голова Європарламенту Жозеп Боррель.

Також знайшли ефективний спосіб зупинити російський автопром повністю.