Зеленский назначил главой Киевской военной администрации профессионального военного

В круг задач нового главы генерал-майора Николая Жирнова входит обеспечение эффективной обороны Киева и блокирование врага на подступах к столице.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Николая Жирнова главой Киевской военной администрации. Его ключевые задачи — гарантировать оборону столицы и блокировать врагу подступы к городу. Об этом 1 марта заявил глава государства в своем утреннем видеообращении.

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[ + – ] Обращение Владимира Зеленского к украинцам

Зеленский принял решение назначить на время боевых действий главой Киевской военной администрацией профессионального военного — генерала Жирнова.

"Оборона столицы — это ключевой приоритет для государства. Защитим Киев — защитим державу. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое", — заявил президент.

Глава государства отметил, что Николай Жирнов, который служил командующим сил поддержки, на высоком уровне организовывал инженерное обеспечение проведения боевых действий сил ВСУ в 2014-2015 годах. На данный момент генерал занимает должность государственного эксперта службы военной безопасности при СНБО.

В контексте назначения Жирнова, Зеленский также отметил, что Виталий Кличко остается мэром столицы и будет принимать участие в совместной работе по решению задач в "своей сфере ответственности".

"После войны вернем все на свои места в столице", — завершил Зеленский.

Ранее сообщалось, что мэры Киева, Житомира и Ахтырки предупредили граждан о том, что в случае обнаружения фактов мародерства преступников будут расстреливать на месте и без предупреждения.

27 февраля мэр Киева Виталий Кличко обратился к украинским гражданам и опроверг информацию о блокировании Киева.