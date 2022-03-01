Зеленський призначив головою Київської військової адміністрації професійного військового

У коло завдань нового глави генерал-майора Миколи Жирнова входить забезпечення ефективної оборони Києва та блокування ворога на підступах до столиці.

Президент України Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою Київської військової адміністрації. Його ключові завдання – гарантувати оборону столиці та блокувати ворогові підступи до міста. Про це 1 березня заявив глава держави у своєму ранковому відеозверненні.

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[ + – ] Звернення Володимира Зеленського до українців

Зеленський ухвалив рішення призначити на час бойових дій головою Київської військової адміністрації професійного військового генерала Жирнова.

"Оборона столиці — це ключовий пріоритет для держави. Захистимо Київ — захистимо державу. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогові підступи до нашої столиці, щоб у киян було все необхідне ", — заявив президент.

Глава держави зазначив, що Микола Жирнов, який служив командувачем сил підтримки, на високому рівні організовував інженерне забезпечення проведення бойових дій сил ЗСУ у 2014-2015 роках. Наразі генерал обіймає посаду державного експерта служби військової безпеки в РНБО.

У контексті призначення Жирнова, Зеленський також зазначив, що Віталій Кличко залишається мером столиці та братиме участь у спільній роботі щодо вирішення завдань у "своїй сфері відповідальності".

"Після війни повернемо все на свої місця в столиці", — завершив Зеленський.

Раніше повідомляли, що мери Києва, Житомира та Охтирки попередили громадян про те, що в разі виявлення фактів мародерства злочинців розстрілюватимуть на місці та без попередження.

27 лютого мер Києва Віталій Кличко звернувся до українських громадян та спростував інформацію про блокування Києва.