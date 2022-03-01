В аэропорту Таганрога взрывом выведен из строя российский ИЛ-76 (видео)

Официальных комментариев со стороны российских властей нет, но есть предположение, что по аэропорту был нанесен ракетный удар со стороны Украины.

В районе военного аэродрома Таганрога Ростовской области произошел взрыв, в результате которого предположительно был поврежден военно-транспортный самолет Ил-76. По словам очевидцев, характер взрыва напоминает ракетный удар.

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[ + – ] Взрыв в районе аэропорта, Таганрог

Как сообщает российское издание "Блокнот", по Бариевскому аэропорту, который расположен недалеко от Мариупольской трассы, был нанесен ракетный удар со стороны Украины. Однако ракеты якобы были перехвачены российскими системами ПВО.

Также очевидцы предполагают что военный самолет Ил-76, который находился на территории аэропорта, поврежден останками сбитой ракеты.

Официальные лица Ростовской области и российское правительство пока не прокомментировало это событие.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесло удар с помощью ракетного комплекса Точка-У по аэродрому Бердянска, где противник сосредоточил большое количество войск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжит войну в Украине, пока не достигнет поставленных целей. По его словам, российская армия защищает страну от военной угрозы запада.