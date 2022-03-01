В аеропорту Таганрога вибухом виведено з ладу російський ІЛ-76 (відео)

Офіційних коментарів з боку російської влади немає, але є припущення, що по аеропорту було завдано ракетного удару з боку України.

У районі військового аеродрому Таганрога Ростовської області стався вибух, внаслідок якого, ймовірно, був пошкоджений військово-транспортний літак Іл-76. За словами очевидців, характер вибуху нагадує ракетний удар.

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[ + – ] Вибух у районі аеропорту, Таганрог

Як повідомляє російське видання "Блокнот", по Барівському аеропорту, який розташований неподалік Маріупольської траси, було завдано ракетного удару з боку України. Проте ракети нібито перехопили російські системи ППО.

Також очевидці припускають, що військовий літак Іл-76, який розташований на території аеропорту, пошкоджений останками збитої ракети.

Офіційні особи Ростовської області та російський уряд поки що не прокоментував цю подію.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдало удару за допомогою ракетного комплексу Точка-У по аеродрому Бердянська, де супротивник зосередив велику кількість військ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що Росія продовжить війну в Україні, поки не досягне поставленої мети. За його словами, російська армія захищає країну від воєнної загрози заходу.