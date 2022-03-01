Глава общины в Запорожской области договорился с оккупантом и "сдал" территорию

Владимир Рыкун утверждает, что российская армия якобы пообещала покинуть территорию через несколько дней. Руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух пока что не прокомментировал ситуацию с главой Михайловской общины.

Глава Михайловской общины в Запорожской области Владимир Рыкун от партии "ОПЗЖ" заявил, что провел переговоры с руководством российскими оккупантами. Переговоры прошли в отделении местной полиции, где базировалась российская армия. Он сообщил, что оккупант пообещал якобы не противостоять работе украинских ведомств и не стрелять в жилой сектор. Об этом Владимир Рыкун написал в Facebook.

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По его словам оккупанты пообещали покинуть территорию через несколько дней. В городе вводится комендантский час и будут проверяться автомобили "во избежания агрессии".

Владимир Рыкун заявил, что договорился с руководством российской армии о том, что они якобы не будут препятствовать работе украинских спецслужб, заниматься мародерством, стрелять в жилой сектор и разрушать инфраструктуру.

"Я обращаюсь ко всем с просьбой сохранять спокойствие, не делать провокаций и вместе пережить это сложное время", — написал он.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух пока что не прокомментировал ситуацию с Владимиром Рыкуном. Однако Старух обратился к главам территориальных общин. Он отметил неукоснительность соблюдения закона в любой ситуации и пригрозил уголовными делами за "намеки на коллаборационизм с агрессором".

"Вы возглавляете украинские общины. Двух мнений быть не может – вы должны соблюдать украинское законодательство. Поэтому даже намек на коллаборационизм с агрессором, это уже статья по поводу государственной измены и захвата власти", — заявил он.

Напомним, 28 февраля мэру Купянска объявили о подозрении в государственной измене. Геннадий Мацегори от партии "ОПЗЖ" сотрудничал с российскими оккупантами, в результате чего город вышел из-под контроля украинской власти. В Офисе генерального прокурора сообщили, что Мацегори делал это сознательно. Теперь ему грозит лишение свободы по двум статьям: государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины.

Кроме того, 28 февраля задержали мэра Пивденного в Харьковской области Олега Синегубова, его заместителя, начальника местного райотдела полиции и участкового задержали. Их также подозревают в государственной измене.