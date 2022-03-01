Голова громади в Запорізькій області домовився з окупантом та "здав" територію

Володимир Рикун стверджує, що російська армія нібито пообіцяла залишити територію за кілька днів. Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух поки що не прокоментував ситуацію із головою Михайлівської громади.

Голова Михайлівської громади у Запорізькій області Володимир Рикун від партії "ОПЗЖ" заявив, що провів переговори із керівництвом російськими окупантами. Переговори відбулися у відділенні місцевої поліції, де базувалася російська армія. Він повідомив, що окупант пообіцяв нібито не протистояти роботі українських відомств та не стріляти у житловий сектор. Про це Володимир Рикун написав у Facebook.

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За його словами, окупанти пообіцяли покинути територію за кілька днів. У місті вводиться комендантська година і перевірятимуться автомобілі "щоб уникнути агресії".

Володимир Рикун заявив, що домовився з керівництвом російської армії про те, що вони нібито не перешкоджатимуть роботі українських спецслужб, займатимуться мародерством, стрілятимуть у житловий сектор та руйнуватимуть інфраструктуру.

"Я звертаюся до всіх із проханням зберігати спокій, не робити провокацій і разом пережити цей складний час", — написав він.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух наразі не прокоментував ситуацію з Володимиром Рикуном. Проте Старух звернувся до глав територіальних громад. Він наголосив на неухильності дотримання закону в будь-якій ситуації та пригрозив кримінальними справами за "натяки на колабораціонізм з агресором".

"Ви очолюєте українські громади. Двох думок бути не може – ви повинні дотримуватися українського законодавства. Тому навіть натяк на колабораціонізм з агресором, це вже стаття з приводу державної зради та захоплення влади", — заявив він.

Нагадаємо, 28 лютого меру Куп'янська оголосили про підозру у державній зраді. Геннадій Мацегора від партії "ОПЗЖ" співпрацював із російськими окупантами, внаслідок чого місто вийшло з-під контролю української влади. В офісі генерального прокурора повідомили, що Мацегора робив це свідомо. Тепер йому загрожує позбавлення волі за двома статтями: державна зрада та зазіхання на територіальну цілісність України.

Крім того, 28 лютого затримали мера Південного на Харківщині Олега Синєгубова, його заступника, начальника місцевого райвідділу поліції та дільничного затримали. Їх також підозрюють у державній зраді.