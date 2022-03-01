Глава Кировоградской ОГА рассказала о попытках наступления на Кропивницкий: что известно

По словам Марии Черной, все попытки российской армии подобраться к городу не увенчались успехов. А колонна техники оккупанта была уничтожена.

Глава Кировоградской областной военной администрации Мария Черная сообщила, что российские оккупанты 1 марта пытались прорваться в Кропивницкий со стороны Николаева. Однако по состоянию на 20:30, все попытки были остановлены, а враг понес потери. Также вооруженные силы Украины обстреляли и сожгли колонны техники россиян. Об этом Мария Черная сообщила в Telegram.

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По словам Марии Черной, колонна русских военных подошла к городу Баштанка Николаевской области. Однако там она встретила жестокое сопротивление среди украинской армии. Здесь ее разбомбила украинская авиация, а местная терроборона загнала в поле.

Российские оккупанты сбежали в сторону города Новый Буг, который находится в Николаевской области. Это также не помогло противнику. ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть колонны — несколько десятков единиц бронетехники. Сейчас наступление на Кропивницкий остановлено.

"По состоянию на сейчас наступление остановлено. Но не теряем бдительность. Враг очень коварен", — сообщила Мария Черная

Напомним, из-за обстрелов на Донбассе около 40 тысяч людей остались без еды и электроэнергии. Глава МВД Денис Монастырский заявил, что на востоке Украины сложная гуманитарная ситуация из-за того, что российские оккупанты не дают эвакуировать местное население. Это касается Мариуполя, Сартаны, Волновахи и Талановки.

1 марта российские оккупанты начали бои в Херсоне. По сообщениям очевидцев, в город начали заходить пешие группы противника начиная с 28 февраля. Однако глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута утверждает, что город находится под контролем украинских властей.