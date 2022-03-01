Голова Кіровоградської ОДА розповіла про спроби наступу на Кропивницький: що відомо

За словами Марії Чорної, всі спроби російської армії дістатися міста не увінчалися успіхів. А колону техніки окупанта було знищено.

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Марія Чорна повідомила, що російські окупанти 1 березня намагалися прорватися до Кропивницького з боку Миколаєва. Проте станом на 20:30 всі спроби були зупинені, а ворог зазнав втрат. Також збройні сили України обстріляли та спалили колони техніки росіян. Про це Марія Чорна повідомила в Telegram.

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За словами Марії Чорної, колона російських військових підійшла до міста Баштанка Миколаївської області. Проте там вона зустріла жорстокий опір серед української армії. Тут її розбомбила українська авіація, а місцева тероборона загнала в поле.

Російські окупанти втекли в бік міста Новий Буг, яке розташоване в Миколаївській області. Це також не допомогло супротивникові. ЗСУ обстріляли та спалили решту колони — кілька десятків одиниць бронетехніки. Наразі наступ на Кропивницький зупинено.

"Станом на зараз наступ зупинено. Але не втрачаємо пильності. Ворог дуже підступний", — повідомила Марія Чорна.

Нагадаємо, через обстріл на Донбасі близько 40 тисяч людей залишилися без їжі й електроенергії. Очільник МВС Денис Монастирський заявив, що на сході України складна гуманітарна ситуація через те, що російські окупанти не дають евакуювати місцеве населення. Це стосується Маріуполя, Сартани, Волновахи й Таланівки.

1 березня російські окупанти розпочали бої в Херсоні. За повідомленнями очевидців, у місто почали заходити піші групи супротивника, починаючи з 28 лютого. Проте голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута стверджує, що місто перебуває під контролем української влади.