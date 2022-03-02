"Отправь Путина на Юпитер": Минцифры запустила новый проект по сбору средств для украинцев

Организаторы просят $100 млн, чтобы "выслать" российского президента подальше от Земли. Все средства пойдут на помощь украинской армии.

Украинское правительство запустило проект по сбору средств под названием "Отправь Путина на Юпитер". Подробности в своем Телеграм-канале раскрыл министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Акция призвана объединить мировое сообщество против российского президента Владимира Путина, начавшего военную операцию против Украины. Собранные средства обещают потратить на обеспечение Вооруженных сил Украины всем необходимым, а также на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от российской агрессии. Отмечается, что счет принадлежит ГП "Дія".

Сайт проекта предлагает пользователям пожертвовать 99 гривен ($2,99), чтобы помочь "построить ракету", которая отправит Владимира Путина как можно дальше от Земли — главную страницу украшает анимация с той самой ракетой, в иллюминаторе которого виден глава РФ. Организаторы нацелились на $100 млн, согласно счетчику, уже удалось собрать более $2 млн.

[ + – ] Отправь Путина на Юпитер Фото: Скриншот

"100 млн добрых граждан Земли могут отправить одного злого на Юпитер. Почему Юпитер? Это газовый гигант и самая большая планета Солнечной системы", — объясняет Минцифры.

24 февраля НБУ открыл специальный счет для сбора денег для украинской армии. Решение приняли из-за ввода военного положения в связи с вторжением России. Средства можно переводить в разных валютах: гривнах, долларах США, евро и британских фунтах стерлингов.

28 февраля стало известно, что клиенты "ПриватБанка" перечислили для помощи ВСУ 1,7 млрд гривен. Деньги поступили со счетов Бонус+ после запуска банком соответствующей услуги, их потратят на покупку вооружения для обороны Украины от российских захватчиков.

Писали также, что Patreon удалил страницу фонда "Повернись живим", который собирает средства для помощи ВСУ. Как заявили администраторы сервиса, их политика не позволяет использовать пожертвования для "поддержания насилия".