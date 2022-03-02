"Відправ Путіна на Юпітер": Мінцифри запустила новий проєкт зі збору коштів для українців

Організатори просять $100 млн, щоб "вислати" російського президента подалі від Землі. Усі кошти підуть на допомогу українській армії.

Український уряд запустив проєкт зі збору коштів під назвою "Відправ Путіна на Юпітер". Подробиці у своєму телеграм-каналі розкрив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Акція покликана об'єднати світову спільноту проти російського президента Володимира Путіна, який розпочав військову операцію проти України. Зібрані кошти обіцяють витратити на забезпечення Збройних сил України всім необхідним, а також відновлення інфраструктури, що постраждала від російської агресії. Наголошується, що рахунок належить ДП "Дія".

Сайт проєкту пропонує користувачам пожертвувати 99 гривень ($2,99), щоб допомогти "побудувати ракету", яка відправить Володимира Путіна якнайдалі від Землі — головну сторінку прикрашає анімація з тією самою ракетою, в ілюмінаторі якого видно главу РФ. Організатори націлилися на $100 млн, згідно з лічильником, уже вдалося зібрати понад $2 млн.

[ + – ] Відправ Путіна на Юпітер Фото: Скриншот

"100 млн добрих громадян Землі можуть відправити одного злого на Юпітер. Чому Юпітер? Це газовий гігант і найбільша планета Сонячної системи", — пояснює Мінцифри.

24 лютого НБУ відкрив спеціальний рахунок для збирання грошей для української армії. Рішення ухвалили через введення воєнного стану в зв'язку з вторгненням Росії. Кошти можна переказувати у різних валютах: гривнях, доларах США, євро та британських фунтах стерлінгів.

28 лютого стало відомо, що клієнти "ПриватБанку" переказали для допомоги ЗСУ 1,7 млрд гривень. Гроші надійшли з рахунків Бонус+ після запуску банком відповідної послуги, їх витратить на покупку озброєння для оборони України від російських загарбників.

Писали також, що Patreon видалив сторінку фонду "Повернися живим", який збирає кошти на допомогу ЗСУ. Як заявили адміністратори сервісу, їхня політика не дозволяє використовувати пожертвування для "підтримання насильства".