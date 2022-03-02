Николаев отбил десант спецназа - глава ОГА Виталий Ким

В город сейчас направлены большие партии оружия, жители Николаева намерены использовать его, чтобы разбить врага в своей области, а затем помочь Херсону.

Николаев на седьмой день войны отбил десант спецназа, который пытался высадиться в городе. Ситуация в Николаеве сейчас спокойная, армия и тероборона готовится освобождать часть Николаевской области, захваченной россиянами, сообщается в интервью главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

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"Была высадка десанта. Мы задержали троих военных Российской Федерации из 5-й бригады спецназа", — сказал Ким.

В Николаевской области противник обходит украинские силы с востока, пытаясь концентрировать их в районе города Вознесенск. Это позволит ему форсировать реку, и откроет путь на Одессу.

В Николаеве обстановка сейчас спокойная. В город направлены большие партии международной помощи, в том числе, оружия. С его помощью жители Николаева намерены очистить свою область от россиян, а затем будут помогать Херсону.

Ранее Фокус сообщал, что бои около Николаева начались уже на второй день войны. Город подвергался ночным бомбардировкам противника.