Миколаїв відбив десант спецпідрозділу, — голова ОДА Віталій Кім

У місто зараз направили великі партії зброї, жителі Миколаєва мають на меті використати її, щоб розбити ворога у своїй області, а потім допомогти Херсону.

Миколаїв на сьомий день війни відбив десант спецвійська, який намагався висадитись у місті. Ситуація в Миколаєві зараз спокійна, армія та тероборона готується звільняти частину Миколаївської області, яку захопили росіяни, повідомляють в інтерв'ю голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

"Була висадка десанту. Ми затримали трьох військових Російської Федерації з 5-ї бригади спецсил", — сказав Кім.

На Миколаївщині противник обходить українські сили зі сходу, намагаючись концентрувати їх у районі міста Вознесенськ. Це дозволить йому форсувати річку і відкриє шлях до Одеси.

У Миколаєві ситуація зараз спокійна. До міста направили великі партії міжнародної допомоги, зокрема зброї. З її допомогою мешканці Миколаєва мають на меті очистити свою область від росіян, а потім допомагатимуть Херсону.

Раніше Фокус повідомляв, що бої біля Миколаєва розпочалися вже другого дня війни. Місто піддавалося нічним бомбардуванням супротивника.