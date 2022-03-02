В полевой сумке российских военных нашли снаряжение времен СССР, — СБУ (видео)

Среди принадлежностей украинские силовики обнаружили учебники для ракетных войск и артиллерии, изданные под грифом Министерства обороны СССР.

Служба безопасности Украины опубликовала в Facebook видео досмотра снаряжения солдат российской армии, которые попали в распоряжение силовиков.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На видео сотрудники СБУ открывают полевую сумку артиллериста ВС РФ, которая предназначена для хранения рабочих документов и прочих необходимых принадлежностей.

"Посмотрите, как оснащены бойцы РФ, которые называют себя "одной из сильнейших армий мира", — комментируют украинские силовики.

Офицерская линейка, компас, фонарик, курвиметр (прибор для измерения длины извилистых линий) предположительно изготовлены еще во времена СССР. Кроме того, в сумке обнаружили "Руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерии", в котором изложены основные действия солдат артиллерийских подразделений.

Также в сумке обнаружены советские учебники для ракетных войск и артиллерии и другая литература под грифом Министерства обороны СССР.

"На войну с Украиной отпускают сразу с учебниками — чтобы ничего не забыли", — иронизируют в СБУ.

Напомним, что украинские военные завладели документами ВС РФ, в которых были обозначены даты начала военного вторжения в Украину. Согласно данным, Россия планировала захватить Украину за 15 суток.

Пресс-служба СБУ сообщила о допросе военнопленного РФ, который рассказал, что Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня.