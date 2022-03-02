У польовій сумці російських військових знайшли спорядження часів СРСР — СБУ (відео)

Серед приладдя українські силовики виявили підручники для ракетних військ і артилерії, видані під грифом Міністерства оборони СРСР.

Служба безпеки України опублікувала у Facebook відео огляду спорядження солдатів російської армії, яке потрапило в розпорядження силовиків.

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На відео співробітники СБУ відкривають польову сумку артилериста ЗС РФ, яка призначена для зберігання робочих документів та іншого необхідного приладдя.

"Погляньте, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу", — коментують українські силовики.

Офіцерська лінійка, компас, ліхтарик, курвіметр (прилад для вимірювання довжини звивистих ліній), імовірно, виготовлені ще за часів СРСР. Крім того, у сумці виявили "Посібник із бойової роботи вогневих підрозділів артилерії", в якому викладено основні дії солдатів артилерійських підрозділів.

Також у сумці виявлено радянські підручники для ракетних військ і артилерії й іншу літературу під грифом Міністерства оборони СРСР.

"На війну з Україною відпускають одразу з підручниками — щоб нічого не забули", — іронізують у СБУ.

Нагадаємо, що українські військові заволоділи документами ЗС РФ, у яких було зазначено дати початку військового вторгнення в Україну. За даними, Росія планувала захопити Україну за 15 діб.

Пресслужба СБУ повідомила про допит військовополоненого РФ, який розповів, що Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні.