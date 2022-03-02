4 российских истребителя ворвались в воздушное пространство Швеции. В европейской стране назвали нарушение "преднамеренным и непрофессиональным".

Истребители РФ нарушили воздушное пространство Швеции и направились к востоку от острова Готланд. Об этом 2 марта сообщают на сайте шведского радио Sveriges radio, ссылаясь на Вооруженные силы страны.

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Генерал-майор Карл-Йохан Эдстрем заявил, что нарушение было "преднамеренным действием". Истребители нарушили воздушное пространство Швеции в середине дня 2 марта в связи с проведением Швецией и Финляндией совместных военных учений в Балтийском море.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что "нарушение Россией воздушного пространства Швеции совершенно неприемлемо". Хультквист добавил, что инцидент приведет к четкой дипломатической марке со стороны Швеции:

"Действия России следует признать непрофессиональными. Сегодняшняя ситуация с политикой безопасности означает, что произошедшее следует рассматривать как очень серьезное".

Ранее российский посол в Швеции высказался о санкциях ЕС против РФ, заявив, что они "сра…и на все их санкции". Также он сказал, что предыдущие западные санкции положительно повлияли на экономику и сельское хозяйство России.

Также Фокус писал о том, что Швеция выступила против проведения футбольных матчей в России. Такое решение объясняется вторжением российских войск на территорию Украины.