4 російські винищувачі увірвалися в повітряний простір Швеції. У європейській країні назвали порушення "навмисним і непрофесійним".

Винищувачі РФ порушили повітряний простір Швеції та попрямували на схід від острова Готланд. Про це 2 березня повідомляють на сайті шведського радіо Sveriges radio з посиланням на Збройні сили країни.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Генерал-майор Карл-Йохан Едстрем заявив, що порушення було "навмисною дією". Винищувачі порушили повітряний простір Швеції в середині дня 2 березня у зв'язку з проведенням Швецією та Фінляндією спільних військових навчань у Балтійському морі.

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що "порушення Росією повітряного простору Швеції є абсолютно неприйнятним". Хультквіст додав, що інцидент призведе до чіткої дипломатичної марки з боку Швеції.

"Дії Росії слід визнати непрофесійними. Сьогоднішня ситуація з політикою безпеки означає, що подію слід розглядати як дуже серйозне".

Раніше російський посол у Швеції висловився про санкції ЄС проти РФ, заявивши, що вони "сра...и на всі їхні санкції". Також він сказав, що попередні західні санкції позитивно вплинули на економіку та сільське господарство Росії.

Також Фокус писав про те, що Швеція виступила проти проведення футбольних матчів у Росії. Таке рішення пояснюється вторгненням російських військ на територію України.