В Чернигове из-за обстрелов загорелась крупная нефтебаза (фото, видео)

В результате попадания снаряда произошло возгорание резервуаров емкостью 5 тысяч кубометров топлива. Спасатели и власти уточняют информацию о жертвах и пострадавших в результате ЧП на нефтебазе.

В четверг, 3 марта, в Чернигове в результате обстрелов произошло возгорание нефтебазы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Инцидент произошел утром около 08:10 по киевскому времени.

[ + – ] В Чернигове загорелась нефтебаза после обстрела

По данным спасателей, на территории государственного предприятия "Комбинат Астра" в результате обстрела упал снаряд, который привел к загоранию нефтебазы.

[ + – ] На предприятии "Комбинат Астра" загорелась нефтебаза [ + – ] На предприятии "Комбинат Астра" загорелась нефтебаза [ + – ] На предприятии "Комбинат Астра" загорелась нефтебаза

"Произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тысяч кубометров дизельного горючего. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что для ликвидации чрезвычайного происшествия на нефтебазе в Чернигове задействовали 25 спасателей и 9 единиц специальной техники.

[ + – ] В Чернигове после обстрелов загорелась нефтебаза

Информацию о пожаре на предприятии "Комбинат Астра", где загорелась нефтебаза, также подтвердила пресс-служба Черниговской областной госадминистрации. Чиновники призвали местных жителей не приближаться к территории, на которой расположены резервуары с топливом. В пресс-службе ОГА также отметили, что информация о жертвах и пострадавших в результате пожара на нефтебазе уточняется.

[ + – ] В Чернигове загорелась нефтебаза после обстрела

[ + – ] В Чернигове после обстрелов загорелась нефтебаза

Напомним, 28 февраля из-за активных боевых действий в Ахтырке загорелась нефтебаза. За несколько минут до инцидента глава Сумской военной администрации предупреждал гражданских о возможной атаке с воздуха и призывал людей немедленно переместиться в убежища.

Днем ранее, 27 февраля, российские оккупанты подорвали крупную нефтебазу под Киевом. Удар был нанесен по резервуарам с топливом, которые принадлежат компании KLO. Как позже сообщили в МВД, оккупанты атаковали нефтебазу в Василькове крылатыми и баллистическими ракетами.