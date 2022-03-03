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В Чернигове из-за обстрелов загорелась крупная нефтебаза (фото, видео)

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Нефтебаза Чернигов резервуар пожар ЧП спасатели обстрелы вторжение ГСЧС
В Чернигове из-за обстрелов оккупантов загорелась нефтебаза

В результате попадания снаряда произошло возгорание резервуаров емкостью 5 тысяч кубометров топлива. Спасатели и власти уточняют информацию о жертвах и пострадавших в результате ЧП на нефтебазе.

В четверг, 3 марта, в Чернигове в результате обстрелов произошло возгорание нефтебазы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Инцидент произошел утром около 08:10 по киевскому времени.

Нефтебаза Чернигов резервуар пожар ЧП спасатели обстрелы вторжение ГСЧС
В Чернигове загорелась нефтебаза после обстрела

По данным спасателей, на территории государственного предприятия "Комбинат Астра" в результате обстрела упал снаряд, который привел к загоранию нефтебазы.

Нефтебаза Чернигов обстрелы вторжение пожар ЧП комбинат спасатели
На предприятии "Комбинат Астра" загорелась нефтебаза
Нефтебаза Чернигов обстрелы вторжение пожар ЧП комбинат спасатели
На предприятии "Комбинат Астра" загорелась нефтебаза
Нефтебаза Чернигов обстрелы вторжение пожар ЧП комбинат спасатели
На предприятии "Комбинат Астра" загорелась нефтебаза
Нефтебаза Чернигов обстрелы вторжение пожар ЧП комбинат спасатели
Нефтебаза Чернигов обстрелы вторжение пожар ЧП комбинат спасатели
Нефтебаза Чернигов обстрелы вторжение пожар ЧП комбинат спасатели

"Произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тысяч кубометров дизельного горючего. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что для ликвидации чрезвычайного происшествия на нефтебазе в Чернигове задействовали 25 спасателей и 9 единиц специальной техники.

В Чернигове после обстрелов загорелась нефтебаза

Информацию о пожаре на предприятии "Комбинат Астра", где загорелась нефтебаза, также подтвердила пресс-служба Черниговской областной госадминистрации. Чиновники призвали местных жителей не приближаться к территории, на которой расположены резервуары с топливом. В пресс-службе ОГА также отметили, что информация о жертвах и пострадавших в результате пожара на нефтебазе уточняется.

Нефтебаза Чернигов резервуар пожар ЧП спасатели обстрелы вторжение ГСЧС
В Чернигове загорелась нефтебаза после обстрела
В Чернигове после обстрелов загорелась нефтебаза

Напомним, 28 февраля из-за активных боевых действий в Ахтырке загорелась нефтебаза. За несколько минут до инцидента глава Сумской военной администрации предупреждал гражданских о возможной атаке с воздуха и призывал людей немедленно переместиться в убежища.

Днем ранее, 27 февраля, российские оккупанты подорвали крупную нефтебазу под Киевом. Удар был нанесен по резервуарам с топливом, которые принадлежат компании KLO. Как позже сообщили в МВД, оккупанты атаковали нефтебазу в Василькове крылатыми и баллистическими ракетами.