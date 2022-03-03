У Чернігові через обстріл спалахнула велика нафтобаза (фото, відео)
Унаслідок влучення снаряда стався спалах резервуарів ємністю 5 тисяч кубометрів палива. Рятувальники та влада уточнює інформацію про жертв і постраждалих унаслідок НП на нафтобазі.
У четвер, 3 березня, у Чернігові внаслідок обстрілу сталося загоряння нафтобази. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Інцидент стався вранці приблизно о 08:10 за київським часом.
За даними рятувальників, на території державного підприємства "Комбінат Астра" внаслідок обстрілу впав снаряд, який спричинив загоряння нафтобази.
"Відбулося загоряння резервуарної групи загальною ємністю 5 тисяч кубометрів дизельного пального. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні пресслужби.
У відомстві також зазначили, що для ліквідації надзвичайної події на нафтобазі в Чернігові задіяли 25 рятувальників і 9 одиниць спеціальної техніки.
Інформацію про пожежу на підприємстві "Комбінат Астра", де спалахнула нафтобаза, також підтвердила пресслужба Чернігівської обласної держадміністрації. Чиновники закликали місцевих жителів не наближатися до території, де розташовані резервуари з паливом. У пресслужбі ОДА також зазначили, що інформація про жертв і постраждалих унаслідок пожежі на нафтобазі уточнюється.
Нагадаємо, 28 лютого через активні бойові дії в Охтирці спалахнула нафтобаза. За кілька хвилин до інциденту голова Сумської військової адміністрації попереджав цивільних про можливу атаку з повітря і закликав людей негайно переміститися у сховища.
На день раніше, 27 лютого, російські окупанти підірвали велику нафтобазу під Києвом. Удар був завданий резервуарами з паливом, що належать компанії KLO. Як пізніше повідомили в МВС, окупанти атакували нафтобазу у Василькові крилатими та балістичними ракетами.