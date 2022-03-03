У Чернігові через обстріл спалахнула велика нафтобаза (фото, відео)

Унаслідок влучення снаряда стався спалах резервуарів ємністю 5 тисяч кубометрів палива. Рятувальники та влада уточнює інформацію про жертв і постраждалих унаслідок НП на нафтобазі.

У четвер, 3 березня, у Чернігові внаслідок обстрілу сталося загоряння нафтобази. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Інцидент стався вранці приблизно о 08:10 за київським часом.

[ + – ] У Чернігові зайнялася нафтобаза після обстрілу

За даними рятувальників, на території державного підприємства "Комбінат Астра" внаслідок обстрілу впав снаряд, який спричинив загоряння нафтобази.

[ + – ] На підприємстві "Комбінат Астра" спалахнула нафтобаза [ + – ] На підприємстві "Комбінат Астра" спалахнула нафтобаза [ + – ] На підприємстві "Комбінат Астра" спалахнула нафтобаза

"Відбулося загоряння резервуарної групи загальною ємністю 5 тисяч кубометрів дизельного пального. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється", — йдеться у повідомленні пресслужби.

У відомстві також зазначили, що для ліквідації надзвичайної події на нафтобазі в Чернігові задіяли 25 рятувальників і 9 одиниць спеціальної техніки.

[ + – ] У Чернігові після обстрілу спалахнула нафтобаза

Інформацію про пожежу на підприємстві "Комбінат Астра", де спалахнула нафтобаза, також підтвердила пресслужба Чернігівської обласної держадміністрації. Чиновники закликали місцевих жителів не наближатися до території, де розташовані резервуари з паливом. У пресслужбі ОДА також зазначили, що інформація про жертв і постраждалих унаслідок пожежі на нафтобазі уточнюється.

[ + – ] У Чернігові загорілася нафтобаза після обстрілу

[ + – ] У Чернігові після обстрілів спалахнула нафтобаза

Нагадаємо, 28 лютого через активні бойові дії в Охтирці спалахнула нафтобаза. За кілька хвилин до інциденту голова Сумської військової адміністрації попереджав цивільних про можливу атаку з повітря і закликав людей негайно переміститися у сховища.

На день раніше, 27 лютого, російські окупанти підірвали велику нафтобазу під Києвом. Удар був завданий резервуарами з паливом, що належать компанії KLO. Як пізніше повідомили в МВС, окупанти атакували нафтобазу у Василькові крилатими та балістичними ракетами.