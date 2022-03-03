Под Киевом нашли обломки уничтоженного российского вертолета Ка-52 (фото)

По предварительной информации, командирский вертолет был ликвидирован с помощью переносного ЗРК класса "земля-воздух".

В Киевской области военнослужащие обнаружили уничтоженный российский вертолет Ка-52. Об этом сообщает тематическое издание "Милитарный".

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Боевой российский вертолет был обнаружен в Бучанском районе Киевской области.

Журналисты отмечают, что это второй задокументированный эпизод уничтожения Ка-52 оккупантов на территории Украины с момента полномасштабного вторжения России.

По предварительной информации, боевой российский вертолет был ликвидирован с помощью переносного зенитного-ракетного комплекса класса "земля-воздух".

На опубликованных в социальных сетях снимках можно также увидеть маркировку "Военно-воздушных сил Российской Федерации" на Ка-52.

Вертолет Ка-52 — российская боевая единица авиации. Командирский армейский вертолет занимается разведкой местности и координацией последующих действий группы ударных воздушных судов. Ка-52 способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу, а также воздушные цели в ходе боев.

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Напомним, 1 марта в сети появилась информация об уничтожении двух российских вертолетов в Киевской области. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что вражеская авиация с десантом направлялась в сторону аэродрома Гостомеля и была ликвидирована над киевским водохранилищем.

28 февраля советник главы Антон Геращенко проинформировал об уничтожении российского вертолета под Харьковом. По его словам, единицу вражеской авиации могли сбить из переносного комплекса "Стингер".