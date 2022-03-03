Під Києвом знайшли уламки знищеного російського вертольота Ка-52 (фото)

За попередньою інформацією, командирський гелікоптер знищили за допомогою переносного ЗРК класу "земля-повітря".

На Київщині військовослужбовці знайшли знищений російський вертоліт Ка-52. Про це повідомляє тематичне видання "Мілітарний".

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Бойовий російський гелікоптер знайшли в Бучанському районі Київської області.

Журналісти зазначають, що це другий задокументований епізод знищення Ка-52 окупантів на території України з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

За попередньою інформацією, бойовий російський вертоліт ліквідували за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу класу "земля-повітря".

На опублікованих у соціальних мережах знімках можна побачити маркування "Військово-повітряних сил Російської Федерації" на Ка-52.

Вертоліт Ка-52 — російська бойова одиниця авіації. Командирський армійський гелікоптер займається розвідкою місцевості та координацією наступних дій групи ударних повітряних суден. Ка-52 здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу, а також повітряні цілі під час боїв.

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Нагадаємо, 1 березня в мережі з'явилася інформація про знищення двох російських вертольотів у Київській області. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомляв, що ворожа авіація з десантом прямувала в бік аеродрому Гостомелю, але її ліквідували над київським водосховищем.

28 лютого радник голови Антон Геращенко поінформував про знищення російського вертольота під Харковом. За його словами, одиницю ворожої авіації могли збити із переносного комплексу "Стінгер".