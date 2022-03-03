В Ирпене уничтожили российский штурмовик Су-25СМ (фото, видео)

Ликвидированный самолет, который принадлежит к 18-му авиаполку Приморского края, мог участвовать в авиаударе по жилому дому под Киевом.

Украинские военнослужащие уничтожили российский штурмовик Су-25СМ в Киевской области. Об этом пишет тематическое издание "Милитарный".

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По предварительным данным, российский штурмовик Су-25СМ причастен к обстрелу населенного пункта в Киевской области. Журналисты отмечают, что уничтоженная вражеская авиация могла 2 марта наносить авиаудары по жилому дому в Ирпене.

[ + – ] Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым районам Ирпеня

[ + – ] Российские оккупанты нанесли авиаудар по жилым районам Ирпеня

Военный журналист Михаил Жирохов в своем Facebook также опубликовал фотографию с обломками российского штурмовика Су-25СМ. По его словам, части фюзеляжа были найдены в Ирпене Киевской области.

[ + – ] В Ирпене уничтожили российский штурмовик Су-25СМ

Михаил Жирохов также сообщил, что уничтоженный российский штурмовик Су-25СМ принадлежит к 18-м гвардейскому истребительному авиаполку Российской Федерации, который дислоцируется в деревне Черниговка Приморского края.

[ + – ] В Ирпене уничтожили штурмовик Су-25СМ, который дислоцировался в Приморском крае

Напомним, вечером 2 марта российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Киеву. Целью войск России было Министерство обороны Украины, однако средства ПВО смогли перехватить ракету. Еще одной возможной мишенью могло быть командование Сухопутных войск, которое расположено на Лукьяновке.

Также сообщалось, что под Киевом обнаружили обломки российского боевого вертолета Ка-52. По предварительной информации, вражескую авиацию могли уничтожить из ПЗРК класса "земля-воздух" в Бучанском районе Киевской области.