В Ірпені знищили російський штурмовик Су-25СМ (фото, відео)
Ліквідований літак, що належить до 18-го авіаполку Приморського краю, міг брати участь в авіаударі по житловому будинку під Києвом.
Українські військовослужбовці знищили російський штурмовик Су-25СМ у Київській області. Про це пише тематичне видання "Мілітарний".
За попередніми даними, російський штурмовик Су-25СМ причетний до обстрілу населеного пункту Київської області. Журналісти зазначають, що знищена ворожа авіація могла 2 березня завдавати авіаударів по житловому будинку в Ірпені.
Військовий журналіст Михайло Жирохов у своєму Facebook також опублікував фотографію з уламками російського штурмовика Су-25СМ. За його словами, частини фюзеляжу знайшли в Ірпені Київської області.
Михайло Жирохов також повідомив, що знищений російський штурмовик Су-25СМ належить до 18-го гвардійського винищувального авіаполку Російської Федерації, що дислокується в селі Чернігівка Приморського краю.
Нагадаємо, ввечері 2 березня російські окупанти завдали чергового авіаудару по Києву. Ціллю російських військ було Міністерство оборони України, проте сили ППО змогли перехопити ракету. Ще однією можливою мішенню могло бути командування Сухопутних військ, яке розташоване на Лук'янівці.
Також повідомляли, що під Києвом виявили уламки російського бойового вертольота Ка-52. За попередньою інформацією, ворожу авіацію могли знищити із ПЗРК класу "земля-повітря" в Бучанському районі Київської області.