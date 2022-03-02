Метою ракети росіян сьогодні ввечері було Міноборони. ППО відбило удар

Російські окупанти завдали авіаудару за Південним залізничним вокзалом у Києві.

Росіяни завдали чергового ракетного удару по Києву, метою якого була будівля Міністерства оборони або Командування сухопутних військ. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Ракета окупантів була випущена, ймовірно, по Міністерству оборони, але її збила українська система ППО. Ще однією можливою метою удару могло бути командування Сухопутних військ на Лук'янівці.

Уламки ракети впали біля Південного залізничного вокзалу поруч із готелем Ibis. Будівля вокзалу встояла, проте є незначні пошкодження. У цей час на вокзалі відбувалася евакуація мирних громадян, у тому числі кількох тисяч жінок і дітей.

Підтвердив інформацію про цілі окупантів і радник голови МВС Антон Геращенко.

"Наше Героїчне ППО збило крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління. Уламки ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунуті вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими. Слава Українським ППО!" — написав Геращенко.

[ + – ] Ракетний удар по вокзалу

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, ракета, що впала біля Південного вокзалу в Києві, розірвала теплотрасу, тому частина столиці може залишитися без опалення.

Раніше Фокус повідомляв, що бій під Крутами повторився: ЗСУ завдали значних втрат ворогові. У Чернігівській області 1 березня між селами Пам'ятне та Хороше Озеро відбувся бій української армії й тероборони з ворогом.

Також сьогодні Миколаїв відбив десант спецназу. У місто зараз направлені великі партії зброї, жителі Миколаєва мають намір використати її, щоб розбити ворога у своїй області, а потім допомогти Херсону.