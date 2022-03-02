Целью ракеты россиян сегодня вечером было Минобороны. ПВО отразила удар

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве.

Россияне нанесли очередной ракетный удар по Киеву, целью которого было здание Министерства обороны или Командования сухопутных войск. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Ракета оккупантов была выпущена предположительно в Министерство обороны, но ее сбила украинская система ПВО. Еще одной возможной мишенью удара могло быть командование Сухопутных войск на Лукьяновке.

Обломки ракеты упали возле Южного железнодорожного вокзала, рядом с отелем Ibis. Здание вокзала устояло, однако есть незначительные повреждения. В это время на вокзале происходила эвакуация мирных граждан, в том числе нескольких тысяч женщин и детей.

Подтвердил информации о целях оккупантов и советник главы МВД Антон Геращенко.

"Наше Героическое ПВО сбило крылатую ракету русских фашистов, которая предназначалась одному из центров управления. Обломки ракеты, повредили теплотрассу, но повреждения будут устранены уже до утра. Если бы эта ракета попала в цель где нибудь в центре Киева, жертвы и разрушения были бы ужасающими. Слава Украинским ПВО!", — написал Геращенко.

[ + – ] Ракетный удар по вокзалу

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, упавшая возле Южного вокзала в Киеве ракета разорвала теплотрассу, поэтому часть столицы может остаться без отопления.

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