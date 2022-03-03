Верховная Рада просит мир установить над Украиной бесполетную зону

Также в списке требований ВР обеспечение "зеленых коридоров" для эвакуации мирных жителей и введение в Украину миротворцев.

Верховная Рада Украины обратилась в ООН, Красный Крест, Европарламент и в другие международные организации с требованиями о срочном обеспечении защиты населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков. В том числе, ВР потребовала установить над Украиной "бесполетную зону", обеспечить "зеленые коридоры" для эвакуации гражданского населения и ввести на украинскую территорию миротворцев, сообщает пресс-служба ВР.

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Введение в Украину миротворческих сил, по мнению депутатов ВР, должно произойти на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.

Также Верховная Рада обратилась к Генсеку ООН с призывом посредничества в прекращении войны.

Ранее Фокус сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил членов ООН за голосование по резолюции за прекращение войны в Украине. Ранее ООН подала заявку на получение $1,7 млрд для оказания гуманитарной помощи Украине.