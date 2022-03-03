Верховна Рада просить світ встановити над Україною безпольотну зону

Також у списку вимог ВР забезпечення "зелених коридорів" для евакуації мирних жителів і введення в Україну миротворців.

Верховна Рада України звернулася до ООН, Червоного Хреста, Європарламенту й інших міжнародних організацій із вимогами про термінове забезпечення захисту населення України від збройних нападів російських загарбників. У тому числі, ВР зажадала встановити над Україною "безпольотну зону", забезпечити "зелені коридори" для евакуації цивільного населення та ввести на українську територію миротворців, повідомляє пресслужба ВР.

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Введення в Україну миротворчих сил, на думку депутатів ВР, має відбутися на підставі Резолюції ГА ООН 377(V) "Об'єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року.

Також Верховна Рада звернулася до Генсека ООН із закликом посередництва в припиненні війни.

Раніше Фокус повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський подякував членам ООН за голосування щодо резолюції за припинення війни в Україні. Раніше ООН подала заявку на отримання $1,7 млрд для надання гуманітарної допомоги Україні.