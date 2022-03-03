"Хочется плакать, плачьте": Минздрав дал советы украинцам в убежищах

Согревать себя одеялами и чаем, обниматься и касаться близких — все это необходимо для снижения уровня стресса в организме.

Минздрав снова публикует рекомендации населению, как справляться с психологическим дискомфортом во время войны. В этот раз в Telegram министерства дали советы, как побороть тревогу и растерянноть в убежищах.

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Если вы взволнованы и вам неспокойно, необходимо:

дыхание: вдыхать воздух советуют дольше, а выдыхать нужно быстрее;

в сильные стрессовые моменты нужно находить физические точки сопротивления: переносить вес тела на ноги или опираться спиной на стену. Можно попрыгать на месте, что спровоцирует выброс адреналина. Когда пятки бьются о пол — нервная система получает сигнал сопротивления, что дает силы;

пить достаточно воды. Может быть чувство жажды больше обычного, поэтому пускай слизистые будут увлажненные;

если "накрывает" тревога, нужно вспомнить, что вы находитесь в безопасном месте. Вы взволнованы, но вы живы и в безопасности — это главное;

делать самомассаж, касаться тела, прохлопывать ладошками ноги, массировать уши, нос, ладошки;

одеть теплую одежду, греться одеялами, объятиями или теплым чаем. Вам может быть холоднее, чем обычно. Организм бессознательно реагирует на холод, как на стресс;

если хочется плакать, плачьте. Это вас разрядит и немного перезапустит;

если плохо — ищите зрительный контакт с другими людьми;

обнимайтесь с близкими, касайтесь друг друга больше. Если вы одни — можете обнимать себя за колени, завернувшись в теплое одеяло.

Как сообщалось, в подземных станциях столичного метрополитена прячется 15 тыс. человек, но может принять гораздо больше.

Напомним, Фокус в своем материале писал, как вести себя, если вы оказались в зоне боевых действий.