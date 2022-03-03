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"Хочеться плакати, плачте": МОЗ дало поради українцям у сховищах
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Зігрівати себе ковдрами та чаєм, обійматися та торкатися близьких – все це необхідно для зниження рівня стресу в організмі.
МОЗ знову публікує рекомендації населенню, як впоратися із психологічним дискомфортом під час війни. Цього разу в Telegram міністерства дали поради, як подолати тривогу та розгублення у сховищах.
Якщо ви схвильовані і вам неспокійно, необхідно:
- дихання: вдихати повітря радять довше, а видихати треба швидше;
- у сильні стресові моменти потрібно знаходити фізичні точки опору: переносити вагу тіла на ноги або спиратися спиною на стіну. Можна пострибати вдома, що спровокує викид адреналіну. Коли п'яти б'ються об підлогу — нервова система отримує сигнал опору, що дає сили;
- пити достатньо води. Можливе почуття спраги більше звичайного, тому нехай слизові оболонки будуть зволожені;
- якщо "накриває" тривога, варто згадати, що ви перебуваєте в безпечному місці. Ви схвильовані, але ви живі й у безпеці – це головне;
- робити самомасаж, торкатися тіла, плескати долоньками ноги, масажувати вуха, ніс, долоні;
- одягнути теплий одяг, грітися ковдрами, обіймами чи теплим чаєм. Вам може бути холодніше, ніж зазвичай. Організм несвідомо реагує на холод, як на стрес;
- якщо хочеться плакати, плачте. Це вас розрядить і трохи перезапустить;
- якщо погано — шукайте зоровий контакт з іншими людьми;
- обіймайтеся з близькими, торкайтеся більше одне одного. Якщо ви самі — можете обіймати себе за коліна, загорнувшись у теплу ковдру.
Як повідомлялося, у підземних станціях столичного метрополітену ховається 15 тис. людей, але метро може прийняти набагато більше.
Нагадаємо, Фокус у своєму матеріалі писав, як поводитися, якщо ви опинилися в зоні бойових дій.