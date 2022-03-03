Хакеры атаковали сайты Волынской ОТГ и разместили сообщение о капитуляции

В пресс-службах территориальных общин появилось фейковое сообщение о капитуляции от имени президента Владимира Зеленского.

Хакеры взломали официальные пресс-службы территориальных общин в Волынской области и распространили информацию о капитуляции Украины. Об этом в Telegram рассказал глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

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Он сообщил, что на сайтах хакеры разместили сообщение о капитуляции Украины и подписании мирного договора с Россией от имени президента Владимира Зеленского.

"Я, Зеленский Владимир Александрович, президент Украины, обращаюсь к вам в это тяжелое для каждого из нас время….Я принял сложное решение о подписании мирого договора с Россией, но это не предательство Украины, украинского духа, это исключительно на благо украинского народа", — такой текст был размещен на сине-желтом фоне на сайтах общин.

"Накануне мы предупреждали о возможности распространения дезинформации. Просим всех не реагировать и не распространять недостоверную информацию среди знакомых, чатах и социальных сетях. Сообщайте об аналогичных сообщениях для их оперативного устранения", — написал Погуляйко.

Чиновник подытожил, что никакой капитуляции не будет — страна стремиться к победе.

Ранее сообщалось, что в Telegram и других мессенджерах распространяется фейк от имени Службы безопасности Украины — украинцев просят перейти по ссылке, что даст возможность злоумышленникам проникнуть в ваши устройства.

Напомним, что россияне тоже ощущает на себе давление хакеров. К примеру, международная группа хакеров anonymous пообещала списать все электронные деньги граждан РФ и перечислить их на нужды украинской армии.