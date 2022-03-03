Хакери атакували сайти Волинської ОТГ і розмістили повідомлення про капітуляцію

У пресслужбах територіальних громад з'явилось фейкове повідомлення про капітуляцію від імені президента Володимира Зеленського.

Хакери зламали офіційні пресслужби територіальних громад у Волинській області та поширили інформацію про капітуляцію України. Про це в Telegram розповів голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

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Він повідомив, що на сайтах хакери розмістили повідомлення про капітуляцію України та підписання мирного договору з Росією від імені президента Володимира Зеленського.

"Я, Зеленський Володимир Олександрович, президент України, звертаюся до вас у цей важкий для кожного з нас час….Я прийняв складне рішення про підписання мирного договору з Росією, але це не зрада України, українського духу, це виключно на благо українського народу", — такий текст був розміщений на синьо-жовтому фоні на сайтах громад.

"Напередодні ми попереджали про можливість поширення дезінформації. Просимо всіх не реагувати й не поширювати недостовірну інформацію серед знайомих, чатів і соціальних мереж. Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їхнього оперативного усунення", — написав Погуляйко.

Чиновник підсумував, що жодної капітуляції не буде — країна прагнути перемоги.

Раніше повідомлялося, що в Telegram та інших месенджерах поширюється фейк від імені Служби безпеки України — українців просять перейти за посиланням, що дозволить зловмисникам проникнути у ваші пристрої.

Нагадаємо, що росіяни також відчувають на собі тиск хакерів. Наприклад, міжнародна група хакерів anonymous пообіцяла списати всі електронні гроші громадян РФ і перерахувати їх на потреби української армії.