Вторжение РФ в Украину: Подоляк рассказал, когда будет новый раунд переговоров

В ходе общения с журналистами советник главы ОП рассказал, что новая встреча также состоится в Беларуси.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится на следующей неделе. Это значит, что встреча российской и украинской делегаций произойдет не раньше, чем в понедельник, 7 марта. Об этом сообщает Центр стратегических исследований и информационной безопасности в Telegram.

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Детали об обсуждаемых вопросах и составе украинской делегации пока не сообщаются. Однако встреча будет в Беларуси, как и две предыдущих.

Напомним, 3 марта состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона не достигла тех целей на переговорах, на которые рассчитывала. Однако две стороны договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации людей, а также подвоза продуктов питания и лекарств в наиболее ожесточенные точки боевых действий. Кроме того, на время эвакуации должно быть прекращение огня в городах и селах, где это происходит. В свою очередь глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны обсудили подробно 3 блока вопросов: военный, гуманитарный и будущее политическое урегулирование.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что цель Путина — захватить всю Украину. Такое заявление он сделал сразу же после телефонного разговора с президентом России. По словам французского президента, Путин остается при своем мнении и отказывается от любых "компромиссов".