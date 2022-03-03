Вторгнення РФ в Україну: Подоляк розповів, коли буде новий раунд переговорів

Під час спілкування з журналістами радник голови ОП розповів, що нова зустріч також відбудеться в Білорусі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що третій раунд переговорів між Росією та Україною відбудеться наступного тижня. Це означає, що зустріч російської та української делегацій відбудеться не раніше ніж у понеділок, 7 березня. Про це повідомляє Центр стратегічних досліджень та інформаційної безпеки в Telegram.

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Деталі про питання, що обговорюються, і склад української делегації поки не повідомляються. Проте зустріч буде в Білорусі, як і дві попередні.

Нагадаємо, 3 березня відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. Михайло Подоляк заявив, що українська сторона не досягла тих цілей на переговорах, на які розраховувала. Проте дві сторони домовилися про гуманітарні коридори для евакуації людей, а також підвезення продуктів харчування та ліків у найзапекліші точки бойових дій. Крім того, на час евакуації має бути припинення вогню у містах та селах, де це відбувається. У свою чергу голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що сторони обговорили докладно 3 блоки питань: військове, гуманітарне та майбутнє політичне врегулювання.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мета Путіна – захопити всю Україну. Таку заяву він зробив відразу після телефонної розмови з президентом Росії. За словами французького президента, Путін залишається при своїй думці та відмовляється від будь-яких "компромісів".