НАТО сегодня обсудит возможность закрытия неба над Украиной
Главы МИД стран Альянса обсудят всевозможные варианты и последствия полномасштабного вторжения РФ.
В ходе саммита НАТО в пятницу, 4 марта, министры иностранных дел стран-членов обсудят возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Об этом пишет издание Financial Times.
По данным журналистов, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Альянс обсудит возможное закрытие неба над украинской территорией в условиях полномасштабного вторжения РФ. Высокопоставленный представитель НАТО сообщил изданию, что на саммите будут обсуждаться всевозможные варианты и последствия войны в Украине. В то же время официальные лица Альянса в последние дни акцентировали внимание на том, что введение бесполетной зоны или другое вмешательство организации в противостояние РФ и Украины недопустимо, так как есть риск спровоцировать более масштабный конфликт.
Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нападение российских войск на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре "просто демонстрирует безрассудство этой войны и важность ее прекращения". Руководитель организации отметил, что сегодняшняя встреча министров будет использована для "координации и консультаций относительно нашего ответа на жестокое вторжение России в Украину, а также долгосрочных последствий".
В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен добавил, что НАТО обсудит "следующие шаги", которые необходимо предпринять в условиях войны РФ против Украины.
"НАТО не является частью конфликта. Мы не ищем войны, конфликта с Россией. В то же время мы должны убедиться, что нет недопонимания в отношении нашего обязательства защищать всех союзников", — отметил Столтенберг.
Напомним, в пятницу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости закрыть воздушное пространство над страной в связи с обстрелом ядерного объекта российской армией в Энергодаре.
По данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, пожар на территории ЗАЭС, начавшийся в результате обстрела, был потушен спасателями к утру сегодняшнего дня. В то же время объект захвачен оккупантами.