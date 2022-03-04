НАТО сегодня обсудит возможность закрытия неба над Украиной

Главы МИД стран Альянса обсудят всевозможные варианты и последствия полномасштабного вторжения РФ.

В ходе саммита НАТО в пятницу, 4 марта, министры иностранных дел стран-членов обсудят возможность введения бесполетной зоны над Украиной. Об этом пишет издание Financial Times.

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По данным журналистов, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Альянс обсудит возможное закрытие неба над украинской территорией в условиях полномасштабного вторжения РФ. Высокопоставленный представитель НАТО сообщил изданию, что на саммите будут обсуждаться всевозможные варианты и последствия войны в Украине. В то же время официальные лица Альянса в последние дни акцентировали внимание на том, что введение бесполетной зоны или другое вмешательство организации в противостояние РФ и Украины недопустимо, так как есть риск спровоцировать более масштабный конфликт.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нападение российских войск на Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре "просто демонстрирует безрассудство этой войны и важность ее прекращения". Руководитель организации отметил, что сегодняшняя встреча министров будет использована для "координации и консультаций относительно нашего ответа на жестокое вторжение России в Украину, а также долгосрочных последствий".

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен добавил, что НАТО обсудит "следующие шаги", которые необходимо предпринять в условиях войны РФ против Украины.

"НАТО не является частью конфликта. Мы не ищем войны, конфликта с Россией. В то же время мы должны убедиться, что нет недопонимания в отношении нашего обязательства защищать всех союзников", — отметил Столтенберг.

Напомним, в пятницу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости закрыть воздушное пространство над страной в связи с обстрелом ядерного объекта российской армией в Энергодаре.

По данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, пожар на территории ЗАЭС, начавшийся в результате обстрела, был потушен спасателями к утру сегодняшнего дня. В то же время объект захвачен оккупантами.