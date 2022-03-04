НАТО сьогодні обговорить можливість закриття неба над Україною
Глави МЗС країн Альянсу обговорять всілякі варіанти та наслідки повномасштабного вторгнення РФ.
Під час саміту НАТО в п'ятницю, 4 березня, міністри закордонних справ країн-членів обговорять можливість запровадження безпольотної зони над Україною. Про це пише газета Financial Times.
За даними журналістів, Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Альянс обговорить можливе закриття неба над українською територією в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Високопоставлений представник НАТО повідомив, що на саміті обговорюватимуться всілякі варіанти та наслідки війни в Україні. У той же час офіційні особи Альянсу останніми днями акцентували увагу на тому, що введення безпольотної зони або інше втручання організації в протистояння РФ та України є неприпустимим, оскільки є ризик спровокувати масштабніший конфлікт.
Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напад російських військ на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі "просто демонструє нерозсудливість цієї війни та важливість її припинення". Керівник організації зазначив, що сьогоднішня зустріч міністрів буде використана для "координації та консультацій щодо нашої відповіді на жорстоке вторгнення Росії в Україну, а також довгострокових наслідків".
У свою чергу, державний секретар США Ентоні Блінкен додав, що НАТО обговорить "наступні кроки", які необхідно зробити в умовах війни РФ проти України.
"НАТО не є частиною конфлікту. Ми не шукаємо війни, конфлікту з Росією. Водночас ми маємо переконатися, що немає непорозуміння щодо нашого зобов'язання захищати всіх союзників", — зазначив Столтенберг.
Нагадаємо, у п'ятницю, 4 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність закрити повітряний простір над країною через обстріл ядерного об'єкта російською армією в Енергодарі.
За даними Державної інспекції ядерного регулювання України, пожежа на території ЗАЕС, яка почалася внаслідок обстрілу, була загашена рятувальниками до ранку сьогодні. Водночас об'єкт захоплений окупантами.