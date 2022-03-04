НАТО сьогодні обговорить можливість закриття неба над Україною

Глави МЗС країн Альянсу обговорять всілякі варіанти та наслідки повномасштабного вторгнення РФ.

Під час саміту НАТО в п'ятницю, 4 березня, міністри закордонних справ країн-членів обговорять можливість запровадження безпольотної зони над Україною. Про це пише газета Financial Times.

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За даними журналістів, Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Альянс обговорить можливе закриття неба над українською територією в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Високопоставлений представник НАТО повідомив, що на саміті обговорюватимуться всілякі варіанти та наслідки війни в Україні. У той же час офіційні особи Альянсу останніми днями акцентували увагу на тому, що введення безпольотної зони або інше втручання організації в протистояння РФ та України є неприпустимим, оскільки є ризик спровокувати масштабніший конфлікт.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напад російських військ на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі "просто демонструє нерозсудливість цієї війни та важливість її припинення". Керівник організації зазначив, що сьогоднішня зустріч міністрів буде використана для "координації та консультацій щодо нашої відповіді на жорстоке вторгнення Росії в Україну, а також довгострокових наслідків".

У свою чергу, державний секретар США Ентоні Блінкен додав, що НАТО обговорить "наступні кроки", які необхідно зробити в умовах війни РФ проти України.

"НАТО не є частиною конфлікту. Ми не шукаємо війни, конфлікту з Росією. Водночас ми маємо переконатися, що немає непорозуміння щодо нашого зобов'язання захищати всіх союзників", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 березня, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність закрити повітряний простір над країною через обстріл ядерного об'єкта російською армією в Енергодарі.

За даними Державної інспекції ядерного регулювання України, пожежа на території ЗАЕС, яка почалася внаслідок обстрілу, була загашена рятувальниками до ранку сьогодні. Водночас об'єкт захоплений окупантами.