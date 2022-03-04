В небе над Украиной был уничтожен очередной российский самолет (фото)

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный утверждает, что за время полномасштабного вторжения Россия в Украину было сбито 37 вражеских самолетов и 37 вертолетов.

Вооруженные силы Украины сбили еще один военный самолет оккупантов. На этот раз украинским военным удалось уничтожить СУ-25 над украинским небом. Пилот российского самолета также был ликвидирован. Об этом сообщил Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Facebook.

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"Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом", — написал Залужный.

Он также сообщил, что за время полномасштабного вторжения было сбито 37 самолет и 37 вертолетов российских оккупантов.

Что это за самолет:

СУ-25 — одноместный бронированный штурмовой самолет, который предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью при визуальной видимости цели. Кроме того он предназначен для уничтожения объектов по заданным координатам в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть также вертолеты и транспортные самолеты.

[ + – ] Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный [ + – ] Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный [ + – ] Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Напомним, 4 марта группа независимых исследователей Oryx задокументировали потери РФ в количестве 580 единиц военной техники с момента вторжения в Украину. Около 234 единицы из которых уничтожены, повреждены 8, оставлены 137, захвачены 201. В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в пятницу сообщил о потере российскими военными 1902 единиц техники. По данным Onyx, потери украинской стороны составили 183 единиц военной техники.

Ранее, 3 марта СМИ писали о том, что 90% процентов российских войск, которые Россия сконцентрировала на границе, уже в Украине. Высокопоставленный представитель министерства обороны США рассказал для издания Forbes, что с начала войны Россия выпустила около 480 ракет по разным объектам на территории Украины.