У небі над Україною було знищено черговий російський літак (фото)

Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний стверджує, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було збито 37 ворожих літаків та 37 гелікоптерів.

Збройні сили України збили ще один військовий літак окупантів. Цього разу українським військовим вдалося збити СУ-25 над українським небом. Пілот російського літака також було ліквідовано. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у Facebook.

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"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом із пілотом", — написав Залужний.

Він також повідомив, що за час повномасштабного вторгнення було збито 37 літаків та 37 вертольотів російських окупантів.

Що це за літак:

СУ-25 — одномісний броньований штурмовий літак, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості мети. Крім того, він призначений для знищення об'єктів за заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути вертольоти та транспортні літаки.

[ + – ] Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний [ + – ] Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний [ + – ] Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Нагадаємо, 4 березня група незалежних дослідників Oryx задокументувала втрати РФ у кількості 580 одиниць військової техніки з моменту вторгнення в Україну. Близько 234 одиниці з яких знищено, пошкоджено 8, залишено 137, захоплено 201. Водночас Генеральний штаб Збройних сил України у п'ятницю повідомив про втрату російськими військовими 1902 одиниць техніки. За даними Onyx, втрати української сторони становили 183 одиниці військової техніки.

Раніше, 3 березня, ЗМІ писали про те, що 90% відсотків російських військ, які Росія сконцентрувала на кордоні, вже в Україні. Високопоставлений представник міністерства оборони США розповів виданню Forbes, що з початку війни Росія випустила близько 480 ракет по різних об'єктах на території України.