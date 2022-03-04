Оккупантов выбили из Николаева, бои под городом продолжаются, — глава ОГА (видео)

В настоящее время, освобожден от захватчиков военный аэропорт Кульбакино в городе Николаев.

Российские оккупанты предприняли попытки продвинуться и захватить город Николаев. Бойцы ВСУ вместе с теробороной выбили их из этого населенного пункта, сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Вместе с тем бои на окраинах города Николаев в настоящее время все еще идут, подчеркнул чиновник. В настоящее время, освобожден от захватчиков военный аэропорт Кульбакино в городе Николаев.

Ранее Фокус сообщал, что бои у города Николаев начались еще 25 февраля 2022 года. А 2 марта 2022 года бойцы Николаева отбили десант спецназа, который собирался высадиться в городе.